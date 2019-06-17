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Прокуратура Молдови скасувала ордер на арешт лідера проросійської партії

Новини » Політика    17.06.2019 - 00:48
Прокуратура Молдови скасувала ордер на арешт лідера проросійської партії
Фото: Ренато Усатий (twitter.com/krymrealii)

Усатий буде зобов'язаний з'явитися на слухання на прохання прокурорів

Прокуратура Молдови скасувала ордер на арешт, виданий на ім'я лідера опозиційної в Молдові "Нашої партії" і екс-мера молдавського міста Бєльці Ренато Усатого. Про це повідомляє видання noi.md.

Усатий повідомив своїм прихильникам, присутнім у будівлі прокуратури, що дав свідчення. Він також зазначив, що буде зобов'язаний з'явитися на слухання на прохання прокурорів.

Раніше повідомлялося, що в Молдові правоохоронці на митниці затримали лідера партії "Наша партія" Рената Усатого при спробі в'їзду до стану.

У прокуратурі Молдови повідомили, що Усатий підозрюється в організації злочинного угруповання, члени якого скоїли замах на вбивство і привласнення чужого майна. Він перебував у міжнародному розшуку з 2016 року, звинуватили у причетності до замаху на колишнього російського банкіра Германа Горбунтова, якого він позбавив контрольного пакета акцій.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що новий прем'єр Молдови пригрозила екстрадицією втікача олігархові Плахотнюку.

 

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