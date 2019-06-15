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Новый премьер Молдовы пригрозила экстрадицией беглому олигарху Плахотнюку

Новости » Политика    15.06.2019 - 11:18
Новый премьер Молдовы пригрозила экстрадицией беглому олигарху Плахотнюку
Фото: Майя Санду (twitter.com/krymrealii)

Санду сообщила, что в мире мало мест, где сбежавшие политики могут спрятаться

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что они сделают все возможное для того, чтобы вернуть в страну сбежавших политиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на point.md.

Санду заявила, что они не смогут жить спокойно.

"Я видела некоторых румынских политиков, которые уехали в Коста-Рику и были экстрадированы. На земле не так много мест, где они смогут спрятаться", - заявила премьер-министр Молдовы.

Также она сообщила, что они придут к тому, что в стране будет независимая прокуратура, которая будет требовать их экстрадиции и наказания.

"Очевидно, что есть вероятность их попытки взять реванш, они могут вернуться и попытаться восстановить свои силы, но им будет очень сложно, так как граждане почувствовали вкус свободы, и я уверена, что мы никогда не позволим никому делать то, что сделал Плахотнюк", - отметила Санду.

Ранее РБК-Украина сообщало, что олигарх Плахотнюк покинул Молдову после отставки правительства Филипа. Всего в аэропорту Кишинева были замечены пять самолетов для представителей Демократической партии Молдовы, причем, два из них прилетели из Турции, еще один - из Киева. 

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