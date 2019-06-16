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В Молдове задержали лидера пророссийской партии

Новости » Политика    16.06.2019 - 18:27
В Молдове задержали лидера пророссийской партии
Фото: Ренато Усатый (twitter.com/krymrealii)

Усатый заявил, что вернулся в страну опровергнуть обвинения в свою сторону

В Молдове правоохранители на таможне задержали лидера партии "Наша партия" Рената Усатого при попытке въезда в стану. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Усатый сообщил, что решил вернуться в страну после нескольких лет перебывания в РФ и других странах из-за изгнания из Молдовы лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. Он заявил, что уголовные дела на его имя были сфабрикованы по просьбе Плахотнюка и теперь он имеет возможность опровергнуть выдвинутые ему обвинения. 

Сообщается, что лидера партии задержали при переходе румунско-молдовской границы. С границы его направили в Кишинев, в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью.

В прокуратуре Молдовы сообщили, что Усатый подозревается в организации преступной группировки, члены которой совершили покушение на убийство и присвоение чужого имущества. Он перебывал в международном розыске с 2016 года, обвиняясь в причастности к покушению на бывшего российского банкира Германа Горбунтова, которого он бы лишил контрольного пакета акций.

Ранее РБК-Украина сообщало, что новый премьер Молдовы пригрозила экстрадицией беглому олигарху Плахотнюку. Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что они придут к тому, что в стране будет независимая прокуратура, которая будет требовать их экстрадиции и наказания.

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