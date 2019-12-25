Прокуратура Криму відкрила справу за фактом перетину кордону поїздом з РФ

Кримський міст (Фото: most.life)

У прокуратурі зазначили, що такі дії є грубим порушенням суверенітету України

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальну справу за фактом перетину російсько-українського кордону пасажирським поїздом "Таврія", який прямував з Санкт-Петербурга в Севастополь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Нагадаємо, поїзд перетнув кордон по незаконно побудованому Кримському мосту, який з'єднує анексований Крим з материковою частиною Росії.

У прокуратурі зазначили, що дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням представництва президента України в АР Крим.

"У ході досудового розслідування також буде дана правова оцінка незаконного запуску залізничного сполучення між Російською Федерацією і Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права", - йдеться в повідомленні прокуратури

Нагадаємо, в ЄС запуск залізничного сполучення з анексованим Кримом назвали ще одним кроком до примусової інтеграції з Росією. Крім того, в Брюсселі зазначили, що міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі.

В ООН також відреагували на запуск поїздів по Кримському мосту. Зокрема, заявили, що необхідно дотримувати резолюції про суверенітет і територіальної цілісності України.