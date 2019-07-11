Прокуратура Италии расследует финансирование Кремлем "Лиги севера"

Фото: Маттео Сальвини (facebook.com)

Аудиозапись свидетельствует о секретной сделке итальянских ультра-правых с Москвой

Прокуратура Италии начала расследование возможной коррупции после сообщений в СМИ о том, что правящая партия "Лига Севера" планировала получить миллионы от секретной сделки с российской нефтью. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Как отмечает агентство, лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини, который является заместителем премьер-министра и министром внутренних дел в правительстве, отрицает, что его партия получила какие-либо деньги из Москвы.

Итальянский закон запрещает партиям принимать пожертвования от иностранных организаций, а оппозиционная левоцентристская Демократическая партия (ДП) потребовала, чтобы Сальвини появился в парламенте для рассмотрения обвинений.

Как отмечает издание, Сальвини надеется установить тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным и в последние годы несколько раз посещал Москву. Он неоднократно осуждал экономические санкции ЕС в отношении России и обещал попытаться отменить их.

Путин посетил Рим на прошлой неделе и похвалил Сальвини, сказав газете Corriere della Sera, что он "находится в постоянном контакте" с "Лигой Севера".

Отметим, ранее издание Buzzfeed сообщило о том, что политики из ультраправой партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Маттео Сальвини вели переговоры о финансировании с представителями Кремля и планировали получить около 65 млн долларов от поставок нефти. Издание обнародовало аудиозапись встречи итальянцев с россиянами в Москве

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Риме заявил, что Италия работает над отменой санкций Евросоюза против России, и что отношения между странами в "прекрасном состоянии".