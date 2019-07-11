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Прокуратура Італії розслідує фінансування Кремлем "Ліги півночі"

Новини » В світі    11.07.2019 - 16:34
Прокуратура Італії розслідує фінансування Кремлем "Ліги півночі"
Фото: Маттео Сальвін (facebook.com)

Аудіозапис свідчить про секретну угоду італійських ультра-правих з Москвою

Прокуратура Італії почала розслідування можливої корупції після повідомлень у ЗМІ про те, що правляча партія "Ліга Півночі" планувала отримати мільйони від секретної угоди з російською нафтою. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела.

Як зазначає агентство, лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні, який є заступником прем'єр-міністра і міністром внутрішніх справ в уряді, заперечує, що його партія отримала якісь гроші з Москви.

Італійський закон забороняє партіям приймати пожертвування від іноземних організацій, а опозиційна лівоцентристська Демократична партія (ДП) зажадала, щоб Сальвіні з'явився в парламенті для розгляду звинувачень.

Як зазначає видання, Сальвіні сподівається встановити тісні зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним і в останні роки кілька разів відвідував Москву. Він неодноразово засуджував економічні санкції ЄС відносно Росії і обіцяв спробувати скасувати їх.

Путін відвідав Рим минулого тижня і похвалив Сальвіні, сказавши газеті Corriere della Sera, що він "знаходиться в постійному контакті" з "Лігою Півночі".

Зазначимо, раніше видання Buzzfeed повідомило про те, що політики з ультраправої партії "Ліга Півночі" віце-прем'єра Італії Маттео Сальвіні вели переговори про фінансування з представниками Кремля і планували отримати близько 65 млн доларів від поставок нафти. Видання оприлюднило аудіозапис зустрічі італійців з росіянами в Москві

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в Римі заявив, що Італія працює над скасуванням санкцій Євросоюзу проти Росії, і що відносини між країнами в "прекрасному стані".

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