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Конте: Италия работает над отменой санкций ЕС против России

Новости » Политика    05.07.2019 - 09:23
Конте: Италия работает над отменой санкций ЕС против России
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

По словам Конте, между РФ и Италией отношения в "прекрасном состоянии"

Италия работает над отменой санкций ЕС против России. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Риме, сообщает ANSA.

По его словам, между РФ и Италией отношения в "прекрасном состоянии".

"Мы считаем, что санкции являются временной мерой. И Италия работает над созданием условий для преодоления этого состояния отношений между ЕС и Россией, которое является плохим и для ЕС, и для России", - сказал Конте.

Также они говорили о войне на Донбассе. Во время встречи Путин сказал, что вся ответственность за решение конфликта лежит на Украине. Этому заявлению Конте мягко возразил.

"Когда президент Путин, мой друг Владимир, говорит, что не все зависит от России, он слишком скромный. Правда в том, что Россия может сыграть важную роль в разрешении этого спора", - сказал он.

Напомним, в прошлом месяце в связи с несоблюдением условий минских соглашений на Донбассе Европейский союз решил продлить еще на пол года секторальные экономические санкции против России. Снятие этих санкций возможно только в случае полного выполнения минских договоренностей.

 

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