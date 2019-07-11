Партию вице-премьера Италии обвинили в переговорах о финансировании с Кремлем

Фото: Маттео Сальвини (facebook.com)

Вице-премьер Сальвини отвергает обвинения и намерен судиться

Политики из ультраправой партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Маттео Сальвини вели переговоры о финансировании с представителями Кремля и планировали получить около 65 миллионов долларов от поставок нефти. Об этом свидетельствует аудиозапись встречи итальянцев с россиянами в Москве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Buzzfeed.

Согласно информации издания, во время визита в Москву в октябре 2018 года Маттео Сальвини его помощник Джанлука Савойни организовал встречу с неназванными высокопоставленными чиновниками Кремля, на которой итальянцы пытались договориться о поставках российской нефти в течение одного года стоимостью 1,5 миллиарда долларов, четыре процента от которых якобы должна была получить "Лига Севера".

В то же время сам Сальвини на этой встрече не присутствовал и отрицает получение денег от российских инвесторов.

"Я судился в прошлом, и сделаю это снова сегодня, завтра и послезавтра. Никогда не брал ни рубля, евро, доллара или литра водки у России", - уверяет итальянский вице-премьер.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Риме заявил, что Италия работает над отменой санкций Евросоюза против России, и что отношения между странами в "прекрасном состоянии".