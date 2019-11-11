Прокуратура допросила нардепа Медяника о скандальной переписке

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) провела допрос народного депутата Вячеслава Медяника. Об этом рассказал заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура перед заседанием фракции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ГПУ продолжает расследовать дело о возможном вмешательстве нардепа в работу органов прокуратуры.

"В отношении Медяника, в этом вопросе поставят точку уже правоохранительные органы. Зарегистрированное производства, проводят процессуальные действия, его вызвали на допрос. Так как это вроде признаки коррупции, здесь с точки зрения лингвистической, очень спорно. Это уже не переписка с девушкой, это переписка по деятельности правоохранительного органа", - заявил Качур.

Напомним, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника.

Как сообщает РБК-Украина, 23 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Вячеслав Медяник тоже готов пройти проверку на детекторе лжи. По его словам, по инциденту с Пряником фракция решила провести свое внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ проводит проверку в отношении Медяника.

Ранее СМИ обнародовали переписку Медяника, который в Совете обсуждал возможность "решения вопросов" с прокурорами. В частности, он утверждал, что обсудит "вопросы относительно сахара" с заместителем главы ГПУ Виктором Трепаком. Впоследствии Трепак опроверг слухи о связах с Медяником.