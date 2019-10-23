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Уличенный в скандальной переписке нардеп тоже пройдет полиграф

Новости » Политика    23.10.2019 - 18:17
Уличенный в скандальной переписке нардеп тоже пройдет полиграф
Фото: Вячеслав Медяник (facebook.com/вячеслав медяник)

Вячеслав Медяник согласился на проверку на детекторе лжи

Уличенный в скандальной переписке нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник тоже готов пройти проверку на детекторе лжи. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по инциденту с Медяником фракция решила провести свое внутреннее расследование.

"Кстати, господин Медяник вчера на встрече подтвердил готовность пойти на полиграфе по своему вопросу. Не по законам этим (скандальным законам на финансовом комитете, - ред.), а по своему вопросу… Короче полиграф-флешмоб", - добавил Арахамия.

Отметим, речь идет об обнародованной в СМИ переписке Медяника, который в Раде обсуждал возможность "решения вопросов" с прокурорами. В частности, он утверждал, что обсудит "вопросы по сахару" с замглавы ГПУ Виктором Трепаком. Впоследствии Трепак опроверг слухи о связях с Медяником.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ проводит проверку в отношении Медяника.

Сегодня Арахамия также заявил, что официальное тестирование на полиграфе для нардепов "Слуги народа" должны подготовить за неделю.

Все члены финкомитета от фракции "СН" готовы пройти полиграф
Новости Украины ГПУпроверкаСлуга народаДавид Арахамия
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