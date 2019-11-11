Прокуратура допитала нардепа Медяника щодо скандальної переписки

Генеральна прокуратура України (ГПУ) провела допит народного депутата Вячеслава Медяника. Про це розповів заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура перед засіданням фракції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ГПУ продовжує розслідувати справу щодо можливого втручання нардепа в роботу органів прокуратури.

"Щодо Медяника, в цьому питанні поставлять крапку вже правоохоронні органи. Зареєстроване провадження, проводять процесуальні дії, його викликали на допит. Оскільки це є начебто ознаки корупції, тут з точки зори лінгвістичної, дуже спірно. Це вже не переписка з дівчиною, це переписка щодо діяльності правоохоронного органу", - заявив Качура.

Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне провадження щодо народного депутата від "Слуги народу" Вячеслава Медяника.

Як повідомляє РБК-Україна, 23 жовтня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що В'ячеслав Медяник теж готовий пройти перевірку на детекторі брехні. За його словами, щодо інциденту з Медяником фракція вирішила провести своє внутрішнє розслідування.

Раніше повідомлялося, генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що ГПУ проводить перевірку щодо Медяника.

Раніше ЗМІ оприлюднили переписку Медяника, який в Раді обговорював можливість "вирішення питань" з прокурорами. Зокрема, він стверджував, що обговорить "питання щодо цукру" із заступником глави ГПУ Віктором Трепаком. Згодом Трепак спростував чутки про зв'язки з Медяником.