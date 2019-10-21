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Представителей "Слуги народа" могут привлечь к ответственности, - Рябошапка

Новости » Политика    21.10.2019 - 23:06
Представителей "Слуги народа" могут привлечь к ответственности, - Рябошапка
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Генпрокуратура проводит проверку в отношении переписки одного из депутатов фракции "Слуга народа"

Генпрокурор не исключил привлечения к ответственности представителей правящей политической силы. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

"Говорить о том, что на нас давит президент или офис президента. Тем более, мы видим, что органы сейчас пытаются работать независимо от политической принадлежности. Я не исключаю, что вскоре мы так же сможем увидеть, что к ответственности привлекаются люди, которые являются приближенными к правящей политической силы", - заявил Рябошапка.

По его словам, генпрокуратура проводит проверку в отношении переписки одного из депутатов фракции "Слуга народа".

"Например, недавно состоялась переписка с одним из народных депутатов. Я думаю, что вскоре мы проинформируем о результатах этой проверки", - добавил он.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины в рамках реформы прокуратуры уволит 218 прокуроров, которые отказались от прохождения процедуры переаттестации.

Ранее Руслан Рябошапка заявил, что уволенные ранее прокуроры могут восстановиться из-за недостатков закона "Об очищении власти". Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Также РБК-Украина писало, что руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора.

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Новости Украины ГПУСлуга народаРуслан Рябошапка
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