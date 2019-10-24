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САП зарегистрировала производство в отношении депутата Медяника

Новости » Политика    24.10.2019 - 23:39
САП зарегистрировала производство в отношении депутата Медяника
Фото: Вячеслав Медяник (twitter/ukrinform)

САП зарегистрировала уголовное производство в отношении народного депутата Вячеслава Медяника

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника. Об этом заявил председатель САП Назар Холодницкий в эфире "Право на власть", передает корреспондент РБК-Украина.

"Первое по господину Медянику у нас действительно поступило заявление о преступлении. Такое производство зарегистрировано", - заявил Холодницкий.

Напомним, 23 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Вячеслав Медяник тоже готов пройти проверку на детекторе лжи.

По его словам, по инциденту с Медяником фракция решила провести свое внутреннее расследование.

Как сообщало РБК-Украина, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ проводит проверку в отношении Медяника.

Ранее СМИ обнародовали переписку Медяника, который в Раде обсуждал возможность "решения вопросов" с прокурорами. В частности, он утверждал, что обсудит "вопросы по сахару" с замглавы ГПУ Виктором Трепаком. Впоследствии Трепак опроверг слухи о связях с Медяником.

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