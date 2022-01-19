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Прокуратура Берлина начала расследование в отношении руководства партии "Зеленых"

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Берлин, Среда 19 января 2022 22:35
Прокуратура Берлина начала расследование в отношении руководства партии "Зеленых" Фото: в Германии ведется расследование в отношении лидеров партии "Зеленые" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении членов правления партии "Зеленые". Среди них сопредседатели политической силы министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и вице-канцлер Роберт Хабек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Spiegel.

По информации издания, лидеры "зеленых" в 2020 году незаконно получили "коронавирусные" выплаты в размере 1 500 евро каждый. По словам представителя прокуратуры Берлина Мартина Штелтнера, речь идет о шести представителях политической силы.

Среди них глава МИД Германии Анналена Бербок, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и другие члены партии - Рикарда Ланг и Джамиля Шефер, Михаэль Келлнер и Марк Урбач.

Поскольку почти все фигуранты, за исключением Урбача, являются депутатами Бундестага и пользуются неприкосновенностью, то глава парламента Германии Бербель Бас должна быть проинформирована до начала расследования. Прокуратура начала его на основании жалоб частных лиц после возбуждения нескольких уголовных дел.

В комментарии изданию Der Tagesspiegel представитель "Зеленых" заявил, что все лидеры партии сотрудничают с прокуратурой для скорейшего выяснения фактов.

Напомним, на выборах в Бундестаг в сентябре прошлого года победили социал-демократы. Однако им не хватило депутатских мандатов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Для этого они создали коалицию с "Зелеными", отдав часть портфелей ее представителям.

В частности, Анналена Бербок получила пост министра иностранных дел Германии.

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