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Прокуратура Берліна почала розслідування щодо керівництва партії "Зелених"

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Берлін, Середа 19 січня 2022 22:35
Прокуратура Берліна почала розслідування щодо керівництва партії "Зелених" Фото: у Німеччині ведеться розслідування щодо лідерів партії" Зелені " (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Берліна почала розслідування щодо членів правління партії "Зелені". Серед них співголови політичної сили міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і віцеканцлер Роберт Хабек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Spiegel.

За інформацією видання, лідери "зелених" у 2020 році незаконно отримали "коронавірусн " виплати в розмірі 1 500 євро кожен. За словами представника прокуратури Берліна Мартіна Штелтнера, мова йде про шість представників політичної сили.

Серед них глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, віцеканцлер, міністр у справах економіки і захисту клімату Роберт Хабек та інші члени партії - Рікарда Ланг і Джаміля Шефер, Міхаель Келлнер і Марк Урбач.

Оскільки майже всі фігуранти, за винятком Урбача, є депутатами Бундестагу і користуються недоторканністю, то глава парламенту Німеччини Бербель Бас повинна бути проінформована до початку розслідування. Прокуратура почала його на підставі скарг приватних осіб після порушення кількох кримінальних справ.

У коментарі виданню Der Tagesspiegel представник "зелених" заявив, що всі лідери партії співпрацюють з прокуратурою для якнайшвидшого з'ясування фактів.

Нагадаємо, на виборах до Бундестагу у вересні минулого року перемогли соціал-демократи. Однак їм не вистачило депутатських мандатів, щоб самостійно сформувати уряд. Для цього вони створили коаліцію з "зеленими", віддавши частину портфелів її представникам.

Зокрема, Анналена Бербок отримала посаду міністра закордонних справ Німеччини.

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