В Германии завтра проведут первые переговоры по новой коалиции

После выборов в Бундерстаг Германии две партии готовят первые переговоры по поводу создания коалиции. "Союз-90/зеленые" и "Свободная демократическая партия" после первой предварительной встречи их лидеров готовятся провести консультации в расширенном формате 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Генеральный секретарь СвДП Фолькер Виссинг заявил, что на встрече 1 октября будут присутствовать члены президиума. Предполагается более детальное обсуждение ряда программных вопросов.

После этого либералы проведут первые предварительные переговоры с двумя крупнейшими партиями, набравшими на выборах в бундестаг наибольшее число голосов - 2 октября с консервативным блоком ХДС/ХСС, 3 октября - с руководством Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщил далее Виссинг.

По его словам, предложение начать предварительные переговоры либералы получили как от консерваторов, так и от социал-демократов, СвДП приняла оба предложения. При этом либералам важно провести до конца текущей недели встречи со всеми возможными партнерами по будущей коалиции.

О содержании прошедшей накануне встречи, в которой помимо него участвовал председатель СвДП Кристиан Линднер и сопредседатели партии "зеленых" Анналена Бербок и Роберт Хабек, Виссинг не сообщил, сославшись на секретный характер переговоров.