ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Немецкие "зеленые" разделили должности в правительстве. МИД впервые возглавит женщина

Новина українською →
Берлин, Пятница 26 ноября 2021 19:05
Немецкие "зеленые" разделили должности в правительстве. МИД впервые возглавит женщина Фото: будущий министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Федеральное правление партии "Союз 90/Зеленые" определилось с тем, кто займет должности министров в новом правительстве Германии. "Зеленым" по квоте отходит пять министерских портфелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что сопредседатель партии Роберт Габек станет министром по делам экономики и защиты климата, а также вице-канцлером. А еще одна лидер "зеленых" Анналена Бербок станет первой в истории Германии женщиной на посту министра иностранных дел.

Министром продовольствия и сельского хозяйства Германии станет бывший сопредседатель партии Джем Эздемир, а министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи - Анне Шпигель.

Должность министра по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей займет Штеффи Лемке. А нынешняя вице-председатель Бундестага Клаудиа Рот станет статсминистром по культуре и СМИ.

Напомним, ранее стало известно, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии.

Подробнее о смене власти читайте в материале "Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии".

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Правительство
NEWS
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
Госпереворот и Ахметов, вероятность войны и Путин: основные заявления Зеленского на марафоне
DAILY
Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит