В Херсоні містян закликали не виходити на вулиці, існує ризик провокації

Ворог поширює ІПСО про те, що у Херсоні нібито "планують провокації з інсценування загибелі мирних жителів". Єдиною загрозою для міста є лише російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.

Як відзначив Прокудін, саме російські терористи вже півтора року обстрілюють цивільні об'єкти Херсона та вбивають його жителів. Наразі єдиною загрозою для міста є лише Росія, у зв'язку з чим від неї можна очікувати "страшних провокацій".

"Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтеся вулицями. І обовʼязково реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - додав голова ОВА.

Обстріли Херсонської області

Ворог, після того, як Збройні сили України (ЗСУ) повернули під контроль Херсон, регулярно завдає ударів по території регіону та місту. Лише вчора, 2 червня, терористи обстріляли житлові квартали адміністративного центру, що призвело до багатьох руйнувань.

Зокрема у травні ворог вдарив по Станіславу в Херсонській області внаслідок чого поранення отримав начальник Новотроїцької сільської військової адміністрації Сергій Перетятька.