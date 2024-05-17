Росіяни вдарили по селу під Херсоном і поранили начальника адміністрації

Архівне фото: росіяни вдарили по селу під Херсоном (Getty Images)

Російська армія сьогодні ввечері вдарила по Станіславу в Херсонській області та поранила начальника Новотроїцької сільської військової адміністрації Сергія Перетятька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Зазначається, що російська армія скинула вибухівку з дрона на Станіслав. Під удар потрапила машина, в якій їхав начальник Новотроїцької військової адміністрації Сергій Перетятько. "Він отримав поранення грудної клітини, руки та ноги. "Швидка" доставляє травмованого до лікарні", - написав Прокудін. Скріншот: Станіслав (deepstatemap.live) Очільник області пояснив, що оскільки громада, яку очолює Сергій Григорович, перебуває в тимчасовій російській окупації, він допомагав своїм колегам зі Станіслава. Чиновник пояснив, що це один із вкрай небезпечних населених пунктів Херсонської області, який російська армія атакує постійно.