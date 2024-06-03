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В Херсоне горожан призвали не выходить на улицы, существует риск провокации

Понедельник 03 июня 2024 13:33
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В Херсоне горожан призвали не выходить на улицы, существует риск провокации Фото: Прокудин предупредил Херсон о российской ИПСО и риске провокации (facebook.com/alexandr.prokudin)
Автор: Сергей Пышкин

Враг распространяет ИПСО о том, что в Херсоне якобы "планируют провокации по инсценировке гибели мирных жителей". Единственной угрозой для города являются только российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

Как отметил Прокудин, именно российские террористы уже полтора года обстреливают гражданские объекты Херсона и убивают жителей. Единственной угрозой для города является только Россия, в связи с чем от нее можно ожидать "страшных провокаций".

"Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам. И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Херсонской области

Враг после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули под контроль Херсон, регулярно наносит удары по территории региона и городу. Лишь вчера, 2 июня, террористы обстреляли жилые кварталы административного центра, что привело ко многим разрушениям.

В частности, в мае враг ударил по Станиславу в Херсонской области, в результате чего ранения получил начальник Новотроицкой сельской военной администрации Сергей Перетятько.

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