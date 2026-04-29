Прокладав маршрути для атак по Києву та Чернігівщині: затримано чергового "крота" РФ

Встановлено, що фігурант прокладав на гугл-картах маршрути для "безпечного" руху російських ракет та ударних дронів "в обхід" української ППО.

Для цього агент РФ під час службових відряджень у Київській та Чернігівській областях фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп.

Далі він позначав на електронній карті маршрути, що з’єднували локації української ППО, та вираховував їхню топографічну висоту на місцевості.

Оброблену інформацію фігурант зберігав на власному смартфоні для подальшої передачі куратору з РФ. Його особу вже встановлено. Ним виявився співробітник російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ).

За вказівкою ворожого спецслужбіста агент додатково намагався відстежити розташування підрозділів безпілотних літальних апаратів українських військ та енергетичної інфраструктури.

Фото: СБУ та ДБР затримали "крота" РФ, який прокладав маршрути для атак по Києву та Чернігівщині (t.me/SBUkr)

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри рашистів і затримали їхнього агента, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної "цілі".

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із підготовленим "звітом" для ГРУ РФ та координатами українських об’єктів.

Слідчі Служби безпеки повідомили "кроту" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.