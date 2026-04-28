Готували вбивство Героя України: СБУ затримала двох агентів РФ

13:20 28.04.2026 Вт
2 хв
Спецслужби розкрили деталі зухвалої операції
aimg Ірина Глухова
Готували вбивство Героя України: СБУ затримала двох агентів РФ Ілюстративне фото: СБУ затримала агентів РФ, які готували замах на Героя України (facebook.com_SecurSerUkraine)

СБУ та поліція запобігли замовному вбивству генерал-майора Сил оборони, який є Героєм України. На Житомирщині затримано двох агентів Росії, які готували напад на військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Читайте також: Готували вбивство начальника ТЦК: в СБУ розповіли, кого затримали в Одесі

Деталі операції

Як зазначається, фігуранти провели дорозвідку біля оселі військового і "погодили" з російськими спецслужбістами план вбивства.

Далі вони чекали від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого мали забрати вогнепальну зброю для нападу на українського генерала із засідки поблизу його помешкання.

Правоохоронці спрацювали на випередження і затримали обох кілерів на етапі підготовки до замаху.

Як вербували виконавців

За матеріалами справи, до співпраці з РФ були залучені двоє наркозалежних мешканців Коростишева. Вони шукали "швидкий заробіток" у Telegram-каналах і потрапили в поле зору російських спецслужб.

Після вербування агенти виконували так звані "тестові завдання" та, за попередньою інформацією, можуть бути причетні до інших тяжких злочинів у регіоні.

Фото: агенти РФ, яких затримали (t.me/SBUkr)

Затримання і докази

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони з доказами контактів із російськими кураторами та матеріалами підготовки нападу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями :

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне убивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спроби замахів на відомих українських діячів

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла серії замовних вбивств в Одесі. Зокрема, йшлося про підготовку замаху на начальника одного з районних ТЦК міста.

Також правоохоронці затримали іноземного кілера, який за завданням російських спецслужб планував ліквідувати високопосадовця Військово-морських сил ЗСУ.

Крім того, у Києві викрили агента ФСБ РФ, який готував замах на українського чиновника.

Більше по темі:
Служба безпеки України Збройні сили України Війна в Україні
