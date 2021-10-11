Производители продуктов питания за год подняли цены почти на четверть

Оптовые цены производителей промышленной продукции в сентябре 2021 года в сравнении с августом прошлого года выросли на 45,1%. Цены в пределах Украины выросли на 45,1%, за пределы Украины - на 44,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 23,1%, в том числе в пределах Украины - на 18,2%, за пределы Украины - на 37,6%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 64,3,9%, в том числе внутри Украины - на 71,9%.