RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на чверть

Автор: Олександр Білоус

Оптові ціни виробників промислової продукції у вересні 2021 року в порівнянні з серпнем минулого року зросли на 45,1%. Ціни в межах України зросли на 45,1%, за межі України - на 44,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 23,1%, у тому числі в межах України - на 18,2%, за межі України - на 37,6%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 64,3,9%, у тому числі всередині України-на 71,9%.

Нагадаємо, у вересні 2021 року світові ціни на продукти харчування продовжили зростання. Індекс цін на продовольство ФАО у вересні склав 130,0 пункту, що на 1,2% вище, ніж у серпні, і на 32,8% вище, ніж у вересні 2020 року.

За даними Держстату, середні ціни на продукти харчування у вересні 2021 року порівняно з вереснем минулого року зросли 14,3%. Це вище загальної інфляції, яка становила 11,0%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти