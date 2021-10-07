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Мировые цены продолжили рост. За год продовольствие подорожало почти на 33%

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Украина, Четверг 07 октября 2021 15:40
Мировые цены продолжили рост. За год продовольствие подорожало почти на 33% Фото: цены на продовольствие в мире выросли за год на 32,8% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2021 года мировые цены на продукты питания продолжили рост. Этому способствовало сокращение предложения и высокий спрос на основные продукты питания, такие как пшеница и пальмовое масло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие ФАО в сентябре составил 130,0 пункта, что на 1,2% выше, чем в августе, и на 32,8% выше, чем в сентябре 2020 года. Индекс отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на широко продаваемые продовольственные товары.

Мировые цены продолжили рост. За год продовольствие подорожало почти на 33%

Индекс цен на зерновые ФАО в сентябре вырос на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем (при этом мировые цены на пшеницу выросли почти на 4%) и сейчас на 41% выше, чем годом ранее - из-за сокращения объемов экспорта на фоне высокого спроса.

Индекс цен на растительное масло ФАО вырос на 1,7% за месяц и примерно на 60% по сравнению с сентябрем 2020 года, поскольку мировые цены на пальмовое масло достигли 10-летнего максимума.

Индекс цен на молочные продукты ФАО увеличился на 1,5% по сравнению с августом.

Индекс цен на сахар ФАО был на 0,5% выше по сравнению с предыдущим месяцем и на 53,5% по сравнению с годом ранее - благодаря неблагоприятным погодным условиям и более высоким ценам на этанол в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сахара.

Индекс цен на мясо ФАО в сентябре практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 26,3% в годовом исчислении.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на продукты в августе 2021 года по сравнению с августом прошлого года выросли 12,2%. Это выше общей инфляции, которая составляла 10,2%.

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