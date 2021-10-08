Продукты дорожают: как изменилась стоимость за год

Средние цены на продукты питания в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли 14,3%. Это выше общей инфляции, которая составляла 11,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали сахар - на 88,0%, масло подсолнечное - на 71,7% и яйца - на 60,7%.

Кроме того, хлеб подорожал на 17,2%, мясо и мясопродукты - на 12,3%, масло - на 10,9%, молоко - на 8,7%, сыр и творог - на 7,9%, рыба и рыбопродукты - на 7,4%, овощи - на 1,7%.

В то же время фрукты подешевели на 3,5%.