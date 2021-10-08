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Продукты дорожают: как изменилась стоимость за год

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Украина, Пятница 08 октября 2021 15:10
Продукты дорожают: как изменилась стоимость за год Фото: некоторые продукты в Украине подорожали почти в два раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли 14,3%. Это выше общей инфляции, которая составляла 11,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали сахар - на 88,0%, масло подсолнечное - на 71,7% и яйца - на 60,7%.

Кроме того, хлеб подорожал на 17,2%, мясо и мясопродукты - на 12,3%, масло - на 10,9%, молоко - на 8,7%, сыр и творог - на 7,9%, рыба и рыбопродукты - на 7,4%, овощи - на 1,7%.

В то же время фрукты подешевели на 3,5%.

Продукты дорожают: как изменилась стоимость за год

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. По ожиданиям Национального банка, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%.

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Государственная служба статистики Цены на продукты
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