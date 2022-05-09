Производитель Javelin планирует вдвое больше выпускать ракет из-за увеличения спроса

Производитель оружия Lockheed Martin, который изготовляет противотанковые комплексы Javelin, может почти вдвое увеличить выпуск ракет из-за увеличения спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании Джеймса Тайклета в интервью CBS News.

Он отметил, что спрос на оружие значительно вырос после войны в Украине. Кроме того, из-за угроз со стороны России и Китая спрос на продукцию Lockheed Martin будет сохраняться и дальше. Планируется увеличить объем производства противотанковых ракет Javelin с 2100 до 4000 в год.