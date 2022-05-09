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Производитель Javelin планирует вдвое больше выпускать ракет из-за увеличения спроса

Новина українською →
США, Понедельник 09 мая 2022 04:43
Производитель Javelin планирует вдвое больше выпускать ракет из-за увеличения спроса Фото: производитель Javelin увеличит производство ракет (popularmechanics.com)
Автор: Роман Мирончук

Производитель оружия Lockheed Martin, который изготовляет противотанковые комплексы Javelin, может почти вдвое увеличить выпуск ракет из-за увеличения спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора компании Джеймса Тайклета в интервью CBS News.

Он отметил, что спрос на оружие значительно вырос после войны в Украине. Кроме того, из-за угроз со стороны России и Китая спрос на продукцию Lockheed Martin будет сохраняться и дальше.

Планируется увеличить объем производства противотанковых ракет Javelin с 2100 до 4000 в год.

Напомним, президент США Джо Байден на прошлой неделе посетил предприятие Lockheed в Алабаме, где производится оружие. По данным Пентагона, на данный момент Соединенные Штаты отправили в Украину более 5500 систем Javelin.

Мы также писали о том, что Пентагон закупит дроны-камикадзе Switchblade для Украины на почти 18 млн долларов.

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