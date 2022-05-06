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Пентагон закупит дроны-камикадзе Switchblade для Украины на почти 18 млн долларов

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Пятница 06 мая 2022 23:22
Пентагон закупит дроны-камикадзе Switchblade для Украины на почти 18 млн долларов Фото: беспилотник Switchblade (U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Tyler Forti / dvidshub.net)
Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны США заключило контракт на сумму 17,8 миллиона долларов на производство и отправку беспилотников Switchblade в Украину в рамках оборонной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам заместителя главы Минобороны США по закупкам и поддержке доктора Уильяма ЛаПланте на брифинге, сделка заключена 6 мая.

Эти беспилотники будут закуплены у производителей и доставлены в Украину в рамках финансирования Инициативы содействия безопасности Украины, утвержденной в дополнительной финпомощи нашей стране, которое было принято вместе с крупным законопроектом о расходах в Конгрессе США в середине марта.

ЛаПланте отметил, что общее финансирование USAI в этом законопроекте составило 300 миллионов долларов, и на данный момент Пентагон выделил 136,8 миллиона долларов из этой суммы.

В общей сложности за эту сумму были куплены и будут отправлены беспилотные авиационные системы, Puma, передовая система высокоточного оружия, устройства связи, боевое медицинское оборудование и расходные материалы, бинокли в рамках восьми различных контрактов, сказал ЛаПланте.

Он добавил, что Пентагон также использует финансирование в размере 1,45 миллиарда долларов, одобренное Конгрессом США в дополнении к помощи Украине, подписанном в середине марта, для замены американских запасов Javelin и Stinger, а также ключевых компонентов для этого оружия.

Напомним, 6 мая, в День пехоты, украинские военные впервые показали видео работы ударного беспилотника Switchblade.

Также мы писали, что в апреле в Украину из США прибыла партия новой военной помощи, которая включает 300 дронов Switchblade.

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