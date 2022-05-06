Пентагон закупит дроны-камикадзе Switchblade для Украины на почти 18 млн долларов

Министерство обороны США заключило контракт на сумму 17,8 миллиона долларов на производство и отправку беспилотников Switchblade в Украину в рамках оборонной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам заместителя главы Минобороны США по закупкам и поддержке доктора Уильяма ЛаПланте на брифинге, сделка заключена 6 мая.

Эти беспилотники будут закуплены у производителей и доставлены в Украину в рамках финансирования Инициативы содействия безопасности Украины, утвержденной в дополнительной финпомощи нашей стране, которое было принято вместе с крупным законопроектом о расходах в Конгрессе США в середине марта.

ЛаПланте отметил, что общее финансирование USAI в этом законопроекте составило 300 миллионов долларов, и на данный момент Пентагон выделил 136,8 миллиона долларов из этой суммы.

В общей сложности за эту сумму были куплены и будут отправлены беспилотные авиационные системы, Puma, передовая система высокоточного оружия, устройства связи, боевое медицинское оборудование и расходные материалы, бинокли в рамках восьми различных контрактов, сказал ЛаПланте.

Он добавил, что Пентагон также использует финансирование в размере 1,45 миллиарда долларов, одобренное Конгрессом США в дополнении к помощи Украине, подписанном в середине марта, для замены американских запасов Javelin и Stinger, а также ключевых компонентов для этого оружия.