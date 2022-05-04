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Бой за Украину не будет легким, но уступка агрессору обойдется дороже, - Байден

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Вашингтон, Среда 04 мая 2022 01:59
Бой за Украину не будет легким, но уступка агрессору обойдется дороже, - Байден Джо Байден на заводе Lockheed (Фото: reuters.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден посетил предприятие Lockheed Martin Co в Алабаме, которое производит противотанковые ракеты Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Вы позволяете украинцам защищаться, и, откровенно говоря, во многих случаях мы выставляем на посмешище российских военных", — заявил президент США, обращаясь к рабочим конвейера завода.

Глава Lockheed Джим Тайклет заявил, что компания пытается расширить производственные мощности на своем заводе в Трое, штат Алабама. Сегодня на предприятии работает 600 человек. Завод выпускает пять типов ракет и является единственной производственной площадкой по сборке систем Javelin годовой мощностью 2100 ракет в год. По данным Пентагона, на данный момент Соединенные Штаты отправили в Украину более 5500 систем Javelin.

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