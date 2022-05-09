Виробник Javelin планує вдвічі більше випускати ракет через збільшення попиту

Виробник зброї Lockheed Martin, який виготовляє протитанкові комплекси Javelin, може майже вдвічі збільшити випуск ракет через збільшення попиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії Джеймса Тайклета в інтерв'ю CBS News.

Він зазначив, що попит на зброю значно зріс після війни в Україні. Крім того, через загрози з боку Росії і Китаю попит на продукцію Lockheed Martin буде зберігатися і далі. Планується збільшити обсяг виробництва протитанкових ракет Javelin з 2100 до 4000 на рік.