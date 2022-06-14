Производитель деталей для ВЭС из Европы разрывает контракт с РФ: крупный проект под вопросом

"Предприятие разорвало договоры с поставщиками. Часть сотрудников завершают работы, другие увольняются. Завод выполнил план на 2022 год, но не имеет контракта на 2023 год", - говорится в статье российского СМИ.

На данный момент уже ведутся неофициальные переговоры с Минпромторгом РФ о досрочном расторжении специального инвестконтракта.

Отметим, Vestas подписала контракт в 2018 году сроком на восемь лет. В производство было вложено более 2 млрд. рублей (около 35,5 млн долларов, - ред.).

"Проблема с поставками ветротурбин нарушает проект ВЭС "Фортума" в Волгоградской и Самарской областях на 253 МВт. Площадка под строительство готова, но неясно, что делать с лопастями, гондолами и башнями, находящимися на складах", - пишет издание.