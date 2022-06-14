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Производитель деталей для ВЭС из Европы разрывает контракт с РФ: крупный проект под вопросом

Фото: из России уходит крупный производитель деталей для ВЭС из Европы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Датская компания Vestas решила разорвать специальный инвестконтракт с Россией после ее вторжения в Украину. Компания является крупнейшим в мире производителем лопастей для ветровых турбин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

"Предприятие разорвало договоры с поставщиками. Часть сотрудников завершают работы, другие увольняются. Завод выполнил план на 2022 год, но не имеет контракта на 2023 год", - говорится в статье российского СМИ.

На данный момент уже ведутся неофициальные переговоры с Минпромторгом РФ о досрочном расторжении специального инвестконтракта.

Отметим, Vestas подписала контракт в 2018 году сроком на восемь лет. В производство было вложено более 2 млрд. рублей (около 35,5 млн долларов, - ред.).

"Проблема с поставками ветротурбин нарушает проект ВЭС "Фортума" в Волгоградской и Самарской областях на 253 МВт. Площадка под строительство готова, но неясно, что делать с лопастями, гондолами и башнями, находящимися на складах", - пишет издание.

Как сообщалось, эксперты прогнозируют, что 15-летний экономический рост России будет утрачен до конца 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.

Кроме того, до конца года из России могут уехать 15 тысяч долларовых миллионеров.

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