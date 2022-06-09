Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной, - Госдеп

На сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

"Я не могу этого отрицать", - ответил он на вопрос подкомитета Сената по Европе и сотрудничеству в области региональной безопасности о том, зарабатывает ли Россия сейчас больше на продаже сырой нефти и газа, чем до начала войны.

Издание пишет, что США и ЕС договорились о запрете импорта российской нефти. Эти шаги негативно сказались на ее продаже, однако привели к росту мировых цен. По словам Хохштайна, рост спроса на нефть после пандемии COVID-19 оказался гораздо выше, чем кто-либо предсказывал.

В то же время Россия нарастила продажи нефти Индии и Китаю. Хохштайн также высоко оценил санкции ЕС на страхование танкеров с российской нефтью.

"Мы хотели бы посмотреть, как мы можем использовать эти санкции, чтобы повлиять на более широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы… никто не наживался", - добавил он.