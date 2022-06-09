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Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной, - Госдеп

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Вашингтон, Четверг 09 июня 2022 20:44
Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной, - Госдеп Фото: старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн (flickr.com)
Автор: Александр Мороз

На сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

"Я не могу этого отрицать", - ответил он на вопрос подкомитета Сената по Европе и сотрудничеству в области региональной безопасности о том, зарабатывает ли Россия сейчас больше на продаже сырой нефти и газа, чем до начала войны.

Издание пишет, что США и ЕС договорились о запрете импорта российской нефти. Эти шаги негативно сказались на ее продаже, однако привели к росту мировых цен. По словам Хохштайна, рост спроса на нефть после пандемии COVID-19 оказался гораздо выше, чем кто-либо предсказывал.

В то же время Россия нарастила продажи нефти Индии и Китаю. Хохштайн также высоко оценил санкции ЕС на страхование танкеров с российской нефтью.

"Мы хотели бы посмотреть, как мы можем использовать эти санкции, чтобы повлиять на более широкий рынок за пределами США и Европы, чтобы… никто не наживался", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" изучают возможность ограничения цен на российскую нефть.

Также стало известно, что Россия резко нарастила экспорт нефти в страны Азии.

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