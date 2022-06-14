ru ua
Вт, 14 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Долларовые миллионеры уезжают из РФ: названа цифра

Новина українською →
Россия, Вторник 14 июня 2022 13:50
Долларовые миллионеры уезжают из РФ: названа цифра Фото: из России отмечен отток долларовых миллионеров (flickr com)
Автор: Наталия Гурковская

До конца года из России могут уехать 15 тысяч долларовых миллионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лондонскую консалтинговую фирму по миграции Henley&Partners.

По ее данным, из России может уехать 15% всех жителей с капиталом от 1 миллиона долларов. Таким образом, поток эмигрантов по результатам этого года будет на 9,5 тысяч человек больше, чем в 2019 году, к пандемии коронавируса.

"Исторически сложилось так, что большим коллапсам стран обычно предшествовал ускоренный отъезд богатых людей", - говорит руководитель отдела исследований New World Wealth, которая подготовила данные для Henley & Partners Эндрю Амоилс.

Богачи, согласно аналитике Henley & Partners, чаще всего переезжают в США и Великобританию. Хотя в этом году в приоритете - и ОАЭ.

Как сообщалось, крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs прекратили обслуживать государственный долг России. Проводить операции с ним финансовым учреждениям запретило министерство финансов США.

Напомним, Соединенные Штаты приблизили Россию к грани исторического дефолта, не продлив ее лицензию на выплату держателям облигаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает