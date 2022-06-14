Виробник деталей для ВЕС із Європи розриває контракт із РФ: великий проект під питанням

"Підприємство розірвало договори з постачальниками. Частина співробітників завершують роботи, інші звільняються. Завод виконав план на 2022 рік, але не має контракту на 2023 рік", - йдеться в статті російського ЗМІ.

Наразі вже тривають неофіційні переговори з Мінпромторгом РФ про дострокове розірвання спеціального інвестконтракту.

Відзначимо, Vestas підписала контракт у 2018 році терміном на вісім років. У виробництво було вкладено понад 2 млрд рублів (близько 35,5 млн. доларів, - ред.).

"Проблема з поставками вітротурбін порушує проєкт ВЕС "Фортума" у Волгоградській та Самарській областях на 253 МВт. Майданчик під будівництво готовий, але неясно, що робити з лопатями, гондолами та вежами, що знаходяться на складах", - пише видання.