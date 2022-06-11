Экономика России откатится на 15 лет из-за санкций, - Reuters

Эксперты прогнозируют, что 15-летний экономический рост России будет утрачен до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации издания, в 2022 году экономика России сократится на 15 процентов. При этом в 2023 году она упадет еще на 3 процента. Таким образом результат 30-летних инвестиций в российскую экономику будет нивелирован.

Отмечается, что в случае, если Европа полностью откажется от импорта энергоресурсов из России, то спад экономики станет еще намного более значительным.

В Reuters добавляют, что мировые экономические эксперты уверены в расширении и ужесточении санкций против РФ "в ближайшие месяцы".