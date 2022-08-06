Происходящее на Запорожской АЭС - это ядерный терроризм со стороны России, - Ермак

Происходящее на Запорожской атомной электростанции - это ядерный терроризм со стороны России, и за это вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Происходящее на Запорожской АЭС - это ядерный терроризм от России. Вся ядерная отрасль России должна оказаться под санкциями, а сама Россия - в списке стран-спонсоров терроризма", - написал он.
Как известно, 5 августа российская армия дважды обстреливала Запорожскую АЭС. В результате второго обстрела станция получила серьезные повреждения и появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь назвал обстрел ЗАЭС актом террора и призвал к санкциям против "Росатома".
Кроме того, утром 6 августа стало известно, что четвертый энергоблок станции отключен от энергосистемы.
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