Те, що відбувається на Запорізькій АЕС - це ядерний тероризм з боку Росії, - Єрмак

Те, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції - це ядерний тероризм з боку Росії, і за це вся ядерна галузь РФ повинна опинитися під санкціями.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Те, що відбувається на Запорізькій АЕС - це ядерний тероризм від Росії. Вся ядерна галузь Росії повинна опинитися під санкціями, а сама Росія - в списку країн-спонсорів тероризму", - написав він.