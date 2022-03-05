Наша армия вооружается за счет оккупантов, - глава Николаевской ОДА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение .

"Должен вам сказать, что с каждым днем боев наша армия, в частности, наша николаевская областная армия становится все сильнее. Может через пару дней кораблик у нас какой появится или вертолет - посмотрим. Действительно, мы вооружаемся за счет них и этим же оружием мы их сбиваем", - сказал Ким.

Он также отметил, что оптимистично настроен, поскольку жители области и мэры городов не дадут оккупантам никаких шансов на победу.