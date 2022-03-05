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Наша армия вооружается за счет оккупантов, - глава Николаевской ОДА

Новина українською →
Украина, Николаев, Суббота 05 марта 2022 23:28
Наша армия вооружается за счет оккупантов, - глава Николаевской ОДА Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОДА (facebook.com/vitaliy.kim.37)
Автор: Наталья Скороход

Украинская армия вооружается за счет российских оккупантов. Об этом рассказал председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение.

"Должен вам сказать, что с каждым днем боев наша армия, в частности, наша николаевская областная армия становится все сильнее. Может через пару дней кораблик у нас какой появится или вертолет - посмотрим. Действительно, мы вооружаемся за счет них и этим же оружием мы их сбиваем", - сказал Ким.

Он также отметил, что оптимистично настроен, поскольку жители области и мэры городов не дадут оккупантам никаких шансов на победу.

Напомним, что РБК-Украина следит за ситуацией во многих городах Украины, которые под прицелом у российских оккупантов. О том, как складывается ситуация в Николаевской области, можно прочитать здесь.

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Николаевская область
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