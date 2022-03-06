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Оккупанты пошли в танковую атаку на Николаев. ВСУ приняли бой

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Николаев, Воскресенье 06 марта 2022 11:54
Оккупанты пошли в танковую атаку на Николаев. ВСУ приняли бой Фото: российские танки пошли на Николаев (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

На одиннадцатый день войны России против Украины противник не прекращает попытки зайти в Николаев. На данные момент проводится танковая атака, но армия приняла бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталия Кима.

По его словам, российские войска снова наступают на город.

"Со стороны пивзавода (Кульбакино) атака танков. Вступили в бой. Будьте аккуратны", - отметил он.

Напомним, накануне украинские войска полностью выбили противника из Николаева. РБК-Украина публиковало фото и видео героической обороны.

Подробнее о ситуации в городе читайте в нашем онлайне.

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