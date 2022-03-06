Глава Николаевской ОГА прокатился на отобранном у оккупантов "Тигре" (видео)

Об этом он сообщил на официальной странице в Telegram .

"Ну что ребята, теперь у меня есть свой трофейный "Тигр", отжатый нашими пацанами. С работающей электроникой. Теперь я смогу еще больше повеселиться. Готовьтесь оккупанты, вашей же техникой будем вас лупить!" - рассказал Ким.

Отметим, что в Николаеве 5 марта был очень урожайный день на сбитую авиацию противника. ВСУ удалось спустить на землю несколько вертолетов и самолет. В конце дня Виталий Ким отчитался, что врага выбили из Николаева. Но уже к вечеру противник вновь активизировался.

6 марта город снова принял бой с вражеской российской армией.