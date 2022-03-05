В Николаеве врага полностью выбили из города: фото и видео героической обороны украинцев

5 марта российские войска активно штурмовали Николаев, но город выстоял и отбил атаку врага. ВСУ сбили четыре вертолета оккупантов, один самолет, задержали пилота.

Смотрите и читайте ниже в материале, как город себя защищал

В 16:35 глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что оккупантов выбили из города.

"У нас много трофейной техники. Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона. В направлении Шевченко, Луч, Снигиревка", - написал глава ОГА.

К сожалению, по словам чиновника, есть потери и среди мирного населения.

"В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке. Огромная благодарность военным за их работу! Воздушную тревогу снимаем!" - заявил он.

Ниже видео с задержанным пилотом сбитого самолета. Он назвался командиром авиационного звена. При допросе сказал, что он родом с Дальнего Востока. Воинская часть 59882 располагается в Крыму, город Саки.

А вот то, что осталось от его самолета.



Фото: t.me/kpszsu

Так теперь выглядит уничтоженный вертолет под Николаевом.

Фото: t.me/mykolaivskaODA

Останки сбитого под Николаевом вражеского вертолета. Всего украинские военные уничтожили четыре вертолета в области.

Фото: Сбитый 5 марта вертолет в Николаевской области (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Еще один летательный аппарат, уничтоженный 5 марта в Николаевской области. Город Очаков.

Фото: t.me/kpszsu

А вот вражеские летчики со сбитых самолетов, которых задержали в области.

Также в ОГА рассказали о захваченной технике с буквами Z на борту.

"Не паникуйте! Сейчас идет техника с Кульбакино с буквой "Z". Это захваченная нами техника", - предупредил еще днем Виталий Ким.