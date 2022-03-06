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Под обстрел в Харькове попала очередь в продуктовый магазин, есть раненые

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Харьков, Воскресенье 06 марта 2022 13:34
Под обстрел в Харькове попала очередь в продуктовый магазин, есть раненые Фото: российские войска снова обстреляли Харьков (facebook com mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска обстреляли людей, которые стояли в очередь в продуктовый магазин в поселке Пятихатки в Харькове. Сообщается о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как заявил директор местного Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, предварительно, погибших нет. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализируют.

Также сообщается, что обстрел произошел на улице Академика Вальтера. Сегодня утром в этом районе слышали несколько взрывов.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Харькове сегодня попытаются создать гуманитарный коридор. Однако на данный момент никаких подробностей по этому поводу нет.

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