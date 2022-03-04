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В Харьковской области поймали корректировщика огня российских оккупантов

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Харьковская область, Пятница 04 марта 2022 01:02
В Харьковской области поймали корректировщика огня российских оккупантов Фото: пограничники задержали корректировщика огня в Харьковской области (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Владимир Костырин

В Харьковской области военнослужащие пограничного отряда задержали корректировщика огня российских оккупантов. Теперь его передали сотрудникам СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Во время осмотра подозрительного авто, служащие обнаружили оружие, квадрокоптер, большое количество наличных денег, а данные телефона свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушкой"", - рассказал он.

Злоумышленник не смог объяснить пограничникам цель своего пребывания в районе блокпоста. Теперь им займется Служба безопасности Украины.

"Это только один пример ежедневной работы наших пограничников. Военнослужащие, задержав корректировщика вражеского огня, спасли не одну жизнь. И каждый такой поступок украинских патриотов приближает нас к победе", - отметил Синегубов.

В Харьковской области поймали корректировщика огня российских оккупантов

Военные Харьковского погранотряда задержали корректировщика огня оккупантов (фото: facebook.com/synegubov.official)

Напомним, вчера в результате ночного авиаудара российских оккупантов по Изюму Харьковской области погибли 8 человек, среди которых двое детей.

Перед этим, 2 марта, в Харькове оккупанты нанесли удар по зданию областного управления полиции. Также под атаку попало здание социологического факультета Национального университета им. Каразина. Вместе с тем целью врага стало здание горсовета Харькова.

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