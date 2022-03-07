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Последствия обстрелов в Харькове. Как выглядят жилые кварталы и центр

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Харьков, Понедельник 07 марта 2022 14:47
Последствия обстрелов в Харькове. Как выглядят жилые кварталы и центр Последствия обстрелов в Харькове (фото: УНІАН)
Автор: RBC.UA

В Харькове вражеские войска РФ продолжают обстрел бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилых кварталов и целых населенных пунктов, убивая гражданское население.

РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов УНІАН.

Харьков продолжает стойко держать оборону перед оккупантами в ходе войны России против Украины. Уже который день российские войска безжалостно обстреливают мирные спальные районы, ведя прицельный огонь по жилым домам.

Ракетные удары были нанесены также по зданию ОГА, Успенскому собору, университету Каразина и многим другим объектам инфраструктуры.

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