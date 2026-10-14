Прохолода не відступає: де в Україні ймовірні заморозки 15 жовтня і мокрий сніг пізніше

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді створюють прогнози погоди синоптики.

Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр (особливо в теплу пору року), та як температуру повітря вимірюють точно.

Читайте також про забруднення повітря в Україні - які домішки реально впливають на людей і чим вони небезпечні для природи.