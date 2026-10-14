Прохлада не отступает: где в Украине вероятны заморозки 15 октября и мокрый снег позже

Погода в Украине 15 октября ожидается неоднородная – как по осадкам, так и по температуре. Местами вероятны заморозки, а в последующие дни – даже мокрый снег.
Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни в целом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 15 октября ожидается в целом облачная, с прояснениями.
Осадки в течение четверга возможны в части областей:
Между тем не должно быть осадков:
Ветер в течение следующих суток будет преобладать северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Заморозки 0...-3°С на поверхности почвы ожидаются:
Температура воздуха в дневные часы:
По территории города Киева и Киевской области в целом погоду 15 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.
Дожди при этом не предполагаются.
Ветер - северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в четверг днем:
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Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие трое суток (15-17 октября), количество осадков в последующие дни ощутимо не уменьшится.
Дождливая погода по Украине ожидается:
Тем временем в Карпатах - возможен мокрый снег.
Температура воздуха в течение нескольких следующих ночей - около +3...+10°С.
Температура воздуха в дневные часы:
Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле создают прогнозы погоды синоптики.
Кроме того, мы объясняли, почему может "врать" домашний термометр (особенно в теплое время года), и как температуру воздуха измеряют точно.
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