Прохлада не отступает: где в Украине вероятны заморозки 15 октября и мокрый снег позже

Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле создают прогнозы погоды синоптики.

Кроме того, мы объясняли, почему может "врать" домашний термометр (особенно в теплое время года), и как температуру воздуха измеряют точно.

Читайте также о загрязнении воздуха в Украине - какие примеси реально влияют на людей и чем они опасны для природы.