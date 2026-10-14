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Прохолода не відступає: де в Україні ймовірні заморозки 15 жовтня і мокрий сніг пізніше

17:04 14.10.2026 Ср
3 хв
aimg Ірина Костенко
Прохолода не відступає: де в Україні ймовірні заморозки 15 жовтня і мокрий сніг пізніше Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні 15 жовтня очікується неоднорідна - як за опадами, так і за температурою. Місцями ймовірні заморозки, а в наступні дні - навіть мокрий сніг.

Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

В яких областях 15 жовтня ймовірні дощі

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 15 жовтня очікується в цілому хмарна, з проясненнями.

Опади впродовж четверга ймовірні у частині областей:

  • невеликий дощ - на заході;
  • помірний дощ - на Лівобережжі;
  • значний дощ (місцями) - на сході та південному сході країни.

Тим часом не повинно бути опадів:

  • у більшості північних областей;
  • у більшості центральних областей;
  • в Одеській області;
  • у Миколаївській області.

Чого чекати від вітру й де можливі заморозки

Вітер впродовж наступної доби переважатиме північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • в середньому по Україні +1...+6°С;
  • на півдні та сході країни +7...+12°С.

Заморозки 0...-3°С на поверхні ґрунту очікуються:

  • у більшості північних областей;
  • у більшості центральних областей.

Температура повітря в денні години:

  • в середньому по Україні +10...+15°С;
  • на крайньому сході країни - до +19°С.
Особливості погоди в Україні 15 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)
Особливості погоди в Україні 15 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області в цілому погоду впродовж 15 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.

Дощі при цьому не передбачаються.

Вітер - північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +4...+6°С;
  • по області +1...+6°С (на поверхні ґрунту - заморозки 0...-3°С).

Температура повітря в четвер вдень:

  • у Києві +11...+13°С;
  • по області +10...+15°С.

Читайте також: Заморозки - це нормально? Синоптики УкрГМЦ пояснили, яким може бути жовтень в Україні

Чи зміниться синоптична ситуація пізніше

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі три доби (15-17 жовтня), кількість опадів у наступні дні відчутно не зменшиться.

Дощова погода по Україні очікується:

  • і в п'ятницю, 16 жовтня;
  • і в суботу, 17 жовтня.

Тим часом у Карпатах - можливий мокрий сніг.

Прогноз погоди в Україні на 15-17 жовтня (інфографіка: meteo.gov.ua)
Прогноз погоди в Україні на 15-17 жовтня (інфографіка: meteo.gov.ua)

Температура повітря впродовж кількох наступних ночей - близько +3...+10°С.

Температура повітря в денні години:

  • в середньому по Україні +8...+15°С;
  • на сході та південному сході країни +14...+19°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді створюють прогнози погоди синоптики.

Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр (особливо в теплу пору року), та як температуру повітря вимірюють точно.

Читайте також про забруднення повітря в Україні - які домішки реально впливають на людей і чим вони небезпечні для природи.

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