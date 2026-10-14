Прохолода не відступає: де в Україні ймовірні заморозки 15 жовтня і мокрий сніг пізніше

Погода в Україні 15 жовтня очікується неоднорідна - як за опадами, так і за температурою. Місцями ймовірні заморозки, а в наступні дні - навіть мокрий сніг.

Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі три доби (15-17 жовтня), кількість опадів у наступні дні відчутно не зменшиться.

Дощі при цьому не передбачаються.

По території міста Києва та Київської області в цілому погоду впродовж 15 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями .

Тим часом не повинно бути опадів :

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 15 жовтня очікується в цілому хмарна, з проясненнями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді створюють прогнози погоди синоптики.

Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр (особливо в теплу пору року), та як температуру повітря вимірюють точно.

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