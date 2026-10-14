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Прохлада не отступает: где в Украине вероятны заморозки 15 октября и мокрый снег позже

17:04 14.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Прохлада не отступает: где в Украине вероятны заморозки 15 октября и мокрый снег позже Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 15 октября ожидается неоднородная – как по осадкам, так и по температуре. Местами вероятны заморозки, а в последующие дни – даже мокрый снег.

Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни в целом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В каких областях 15 октября вероятны дожди

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 15 октября ожидается в целом облачная, с прояснениями.

Осадки в течение четверга возможны в части областей:

  • небольшой дождь - на западе;
  • умеренный дождь - на Левобережье;
  • значительный дождь (местами) - на востоке и юго-востоке страны.

Между тем не должно быть осадков:

  • в большинстве северных областей;
  • в большинстве центральных областей;
  • в Одесской области;
  • в Николаевской области.

Чего ждать от ветра и где возможны заморозки

Ветер в течение следующих суток будет преобладать северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в среднем по Украине +1...+6°С;
  • на юге и востоке страны +7...+12°С.

Заморозки 0...-3°С на поверхности почвы ожидаются:

  • в большинстве северных областей;
  • в большинстве центральных областей.

Температура воздуха в дневные часы:

  • в среднем по Украине +10...+15°С;
  • на крайнем востоке страны - до +19°С.
Особенности погоды в Украине 15 октября (инфографика: РБК-Украина)
Особенности погоды в Украине 15 октября (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области в целом погоду 15 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.

Дожди при этом не предполагаются.

Ветер - северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +4...+6°С;
  • по области +1...+6°С (на поверхности почвы - заморозки 0...-3°С).

Температура воздуха в четверг днем:

  • в Киеве +11...+13°С;
  • по области +10...+15°С.

Читайте также: Заморозки - это нормально? Синоптики УкрГМЦ объяснили, каким может быть октябрь в Украине

Изменится ли синоптическая ситуация позже

Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие трое суток (15-17 октября), количество осадков в последующие дни ощутимо не уменьшится.

Дождливая погода по Украине ожидается:

  • и в пятницу, 16 октября;
  • и в субботу, 17 октября.

Тем временем в Карпатах - возможен мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на 15-17 октября (инфографика:meteo.gov.ua)
Прогноз погоды в Украине на 15-17 октября (инфографика: meteo.gov.ua)

Температура воздуха в течение нескольких следующих ночей - около +3...+10°С.

Температура воздуха в дневные часы:

  • в среднем по Украине +8...+15°С;
  • на востоке и юго-востоке страны +14...+19°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле создают прогнозы погоды синоптики.

Кроме того, мы объясняли, почему может "врать" домашний термометр (особенно в теплое время года), и как температуру воздуха измеряют точно.

Читайте также о загрязнении воздуха в Украине - какие примеси реально влияют на людей и чем они опасны для природы.

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