Прохлада не отступает: где в Украине вероятны заморозки 15 октября и мокрый снег позже

Погода в Украине 15 октября ожидается неоднородная – как по осадкам, так и по температуре. Местами вероятны заморозки, а в последующие дни – даже мокрый снег.

Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни в целом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие трое суток (15-17 октября), количество осадков в последующие дни ощутимо не уменьшится.

Дожди при этом не предполагаются.

По территории города Киева и Киевской области в целом погоду 15 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями .

Ветер в течение следующих суток будет преобладать северный, со скоростью 5-10 м/с .

Между тем не должно быть осадков :

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 15 октября ожидается в целом облачная, с прояснениями.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле создают прогнозы погоды синоптики.

Кроме того, мы объясняли, почему может "врать" домашний термометр (особенно в теплое время года), и как температуру воздуха измеряют точно.

Читайте также о загрязнении воздуха в Украине - какие примеси реально влияют на людей и чем они опасны для природы.