Прохлада не отступает: где в Украине вероятны заморозки 15 октября и мокрый снег позже
Погода в Украине 15 октября ожидается неоднородная – как по осадкам, так и по температуре. Местами вероятны заморозки, а в последующие дни – даже мокрый снег.
Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни в целом, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В каких областях 15 октября вероятны дожди
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 15 октября ожидается в целом облачная, с прояснениями.
Осадки в течение четверга возможны в части областей:
- небольшой дождь - на западе;
- умеренный дождь - на Левобережье;
- значительный дождь (местами) - на востоке и юго-востоке страны.
Между тем не должно быть осадков:
- в большинстве северных областей;
- в большинстве центральных областей;
- в Одесской области;
- в Николаевской области.
Чего ждать от ветра и где возможны заморозки
Ветер в течение следующих суток будет преобладать северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в среднем по Украине +1...+6°С;
- на юге и востоке страны +7...+12°С.
Заморозки 0...-3°С на поверхности почвы ожидаются:
- в большинстве северных областей;
- в большинстве центральных областей.
Температура воздуха в дневные часы:
- в среднем по Украине +10...+15°С;
- на крайнем востоке страны - до +19°С.
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области в целом погоду 15 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.
Дожди при этом не предполагаются.
Ветер - северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +4...+6°С;
- по области +1...+6°С (на поверхности почвы - заморозки 0...-3°С).
Температура воздуха в четверг днем:
- в Киеве +11...+13°С;
- по области +10...+15°С.
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Изменится ли синоптическая ситуация позже
Исходя из прогноза УкрГМЦ на ближайшие трое суток (15-17 октября), количество осадков в последующие дни ощутимо не уменьшится.
Дождливая погода по Украине ожидается:
- и в пятницу, 16 октября;
- и в субботу, 17 октября.
Тем временем в Карпатах - возможен мокрый снег.
Температура воздуха в течение нескольких следующих ночей - около +3...+10°С.
Температура воздуха в дневные часы:
- в среднем по Украине +8...+15°С;
- на востоке и юго-востоке страны +14...+19°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле создают прогнозы погоды синоптики.
Кроме того, мы объясняли, почему может "врать" домашний термометр (особенно в теплое время года), и как температуру воздуха измеряют точно.
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