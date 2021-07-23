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Как проходит церемония открытия Олимпиады-2020: появились первые фото

Новина українською →
Токио, Пятница 23 июля 2021 15:10
Как проходит церемония открытия Олимпиады-2020: появились первые фото Фото: церемония открытия Олимпиады-2020 (twitter.com/Tokyo2020)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 23 июля, проходит церемония открытия Олимпиады-2020 в Токио. Из-за пандемиии коронавируса на ней не присутствуют зрители.

РБК-Украина собрало первые фото с церемонии.

На открытии показали видео спортсменов, которые тренировались дома во время карантина из-за пандемии COVID-19. После чего началась церемония, выполненная в красных цветах. Также в память жертв пандемии прошла минута молчания.

В рамках церемонии на стадион также выкатили большие деревянные олимпийские кольца. В 1964 году, когда проходила последняя Олимпиада в Японии, семена ели были привезены из разных углов планеты и высажены на острове Хоккайдо. Для изготовления колец было использовано более 160 памятных деревьев.

По состоянию на 14:40 по киевскому времени начался парад спортсменов. Примечательно, что в Токио он будет самым продолжительным. Из-за необходимости соблюдать карантинные ограничения парад спортивных делегаций продлится около двух часов.

Фото: церемония открытия Олимпиады-2020 (twitter.com/Tokyo2020)

Напомним, первые украинские спортсмены уже начали свое выступление на Олимпиаде-2020.

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