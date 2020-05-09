Как в Украине отмечают 9 мая: главное

9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Из-за карантина правительство отменило все массовые мероприятия и традиционные церемонии к 75-й годовщине праздника. Подробно о том, как проходят торжества 9 мая в условиях карантинных ограничений - в материале РБК-Украина.

9 мая без возложения цветов и массовых акций

Празднование Дня победы в этом году совпало с периодом карантина из-за вспышки коронавируса. В Кабмине приняли решение об отмене всех массовых мероприятий 9 мая, чтобы не рисковать здоровьем граждан.

В связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в стране, юбилейная дата победы во Второй мировой войне пройдет без шествий и парадов, массовых церемоний возложения цветов и акций у мемориалов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к председателям областных госадминистраций с поручением обеспечить чествование ветеранов Второй мировой войны в индивидуальном порядке.

День победы в Киеве: усиленные патрули и перекрытие дорог

Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что в рамках карантина, празднование 9 мая состоится в новом формате. Поэтому в выходные дни 9-11 мая в столице ограничено проведение всех массовых мероприятий.

На День победы во Второй мировой войне в Киеве усилено патрулирование. За соблюдением карантина будут следить сотрудники правоохранительных органов.

В Нацполиции также напомнили об ответственности за использование символики тоталитарного режима. Так, ношение "георгиевских ленточек" и других коммунистических символов карается штрафом до 5,1 тыс. грн.

По сообщению пресс-службы МВД Украины, 9 мая в Парке Вечной Славы планируется торжественная акция. Для исключения провокаций место проведения мероприятия предварительно проверят кинологи и взрывотехники, а все посетители должны будут пройти осмотр на специальных пропускных пунктах.

В связи с запланированной акцией по случаю Дня победы, с 00:00 9 мая в Киеве перекрыты пять улиц и ограничена возможность парковки личных авто на данных участках:

пл. Арсенальная;

ул. Ивана Мазепы (от пл. Арсенальной до пл. Славы);

ул. Лаврская (от пл. Славы до ул. Цитадельной);

ал. Героев Крут (от Днепровского спуска до пл. Славы).

ул. Омеляновича-Павленко (от ул. Левандовской до ул. Лаврской).

Усиление карантина в регионах на 9 мая

В Житомирской области на выходные с 9 по 11 мая ужесточили карантинный режим. В частности, запрещено передвижение и пребывание граждан в общественных местах. Также усилены патрули Нацгвардии и Нацполиции.

В Днепре празднование Дня победы во Второй мировой войне состоится в режиме онлайн. Городской голова Борис Филатов у себя в Facebook сообщил, что память ветеранов почтят во время онлайн-марафона в эфире местного ТВ, а также запланировано лазерное шоу с проекцией на здание горсовета.

В Винницкой области празднование Дня победы проходят дистанционно. Онлайн-мероприятия, флешмобы и памятные акции организовали городские школы искусств, музей истории, библиотека. Возложение цветов к Мемориалу Славы в Виннице прошло без массового скопления людей, в церемонии приняли участие только городской голова и руководитель ОГА.

В Запорожской области 9-11 мая общественный транспорт будет работать с ограничениями - только в часы пик с 05:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00. На участках автомобильных дорог, ведущих к Азовскому морю, установлены дополнительные КПП (проезд граждан из других областей ограничат).